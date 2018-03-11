МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Специалисты-химики изучают букет цветов, который бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль оставил на могиле своей жены незадолго до инцидента в Солсбери, сообщает газета Mail on Sunday со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

По словам источника, следствие сфокусировалось на версии, что цветы могли быть отравлены. "Нельзя это исключать", — сказал он. "Сейчас все крутится вокруг цветов, <…> свежих цветов рядом с могилой. По-видимому, он (Скрипаль. — Прим. ред.) ходил туда незадолго до того, как пришел на парковку", — добавил собеседник газеты.

По данным издания, Скрипаль и его дочь были на кладбище 4 марта, за несколько часов до того, как их обнаружили без сознания в центре Солсбери. Специалисты предполагают, что злоумышленники могли послать цветы Скрипалю домой.

Не исключается, что к букету могла прилагаться открытка или записка от имени знакомого супруги Скрипаля с просьбой отнести цветы на кладбище. Как отмечает издание, обычно экс-полковник ГРУ приносил на могилу жены искусственные цветы.

В полиции Лондона эту информацию комментировать отказались. "Мы не подтверждаем частные источники или места, где проводится расследование", — сказал представитель полиции.

О том, что в центре Солсбери обнаружены два человека в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом, стало известно 5 марта. Ни полиция, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто упомянул их имена, был глава МИД Борис Джонсон.

По версии Скотленд-Ярда, это была попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда Москве передали десять человек, включая Анну Чапман.