В ДНР сообщили об одном нарушении ВСУ режима тишины за сутки

ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило — один раз. По территории ДНР, в нарушение минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение: Мариупольское направление — минометы 120 мм, десять мин", — сказал представитель ведомства.