Япония почтила память погибших при землетрясении в 2011 году

Минута молчания в ознаменование седьмой годовщины землетрясения и цунами в Японии, в результате которых погибли тысячи людей. 11 марта 2018

Минута молчания в ознаменование седьмой годовщины землетрясения и цунами в Японии, в результате которых погибли тысячи людей. 11 марта 2018

ТОКИО, 11 мар – РИА Новости. Минута молчания в память погибших при землетрясении и цунами 2011 года объявлена в Японии.

О приближении минуты молчания по всей стране сообщают по радио и ТВ, через громкоговорители, установленные на улицах, и с автомобилей местных администраций. Минутой молчания начинается и церемония памяти жертв стихийного бедствия, которая открылась в Токио с участием императорской семьи, членов правительства и депутатов парламента.

© TOSHIFUMI KITAMURA / AFP Последствия землетрясения и цунами 2011 года в японском городе Камаиши © TOSHIFUMI KITAMURA / AFP Последствия землетрясения и цунами 2011 года в японском городе Камаиши

Ровно семь лет назад, 11 марта 2011 года, северо-восточные регионы Японии потрясло крупнейшее землетрясение магнитудой 9.0, получившее название Великое землетрясение Восточной Японии. По мнению ученых, вероятность подобного по силе стихийного бедствия выпадает один раз на 600 лет.

Число погибших, по последним данным, составило 15 тысяч 895 человек в 12 префектурах. При этом около 93% всех погибших стали жертвами именно цунами, а не подземных толчков. Пропавшими без вести по сей день считаются 2 тысячи 539 человек в шести префектурах. Около 30 тысяч человек до сих пор вынуждены обитать во временном жилье — лагерях из небольших блочных домиков. Около 40% из них – пожилые люди.

© REUTERS / Aly Song Последствия землетрясение в префектуре Иватэ в Японии, 15 марта 2011 © REUTERS / Aly Song Последствия землетрясение в префектуре Иватэ в Японии, 15 марта 2011

Вслед за подземными толчками на берег пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов, вызвав крупнейшую аварию на АЭС после трагедии в Чернобыле.

Во время аварии произошли неоднократные выбросы радиации в воду и атмосферу, до сих пор ряд районов вблизи станции непригоден для проживания. Ликвидация последствий аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.