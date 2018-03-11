Китай приветствует участие Японии в проектах "Один пояс - один путь"

ПЕКИН, 11 мар – РИА Новости. Китай приветствует участие японской стороны в проектах инициативы "Один пояс — один путь", заявил на пресс-конференции в воскресенье глава министерства коммерции КНР Чжун Шань.

"Инициатива "Один пояс — один путь" является открытой, инклюзивной и прозрачной, Япония постоянно проявляет интерес к возможностям сотрудничества в рамках этой инициативы", — сказал Чжун Шань.

Он отметил, что "Китай приветствует участие Японии в проектах инициативы "Один пояс – один путь".

"Мы также надеемся на продвижение дальнейшего сотрудничества с японской стороной в рамках проектов этой инициативы", — подчеркнул министр коммерции.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.