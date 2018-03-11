В Майами клуб закрыли из-за лошади, вышедшей на танцпол

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ночной клуб в Майами был лишён лицензии после видео, на котором запечатлено, как женщина заехала на танцпол на лошади, которая там запаниковала. Об этом сообщает издание Miami Herald.

После того, как видео с запаниковавшей лошадью опубликовали в Twitter, пользователи сети возмутились отношением к животному и написали петицию с требованием закрыть клуб. Инициативу поддержали более трех тысяч человек. Позже власти города сообщили об аннулировании лицензии ночного заведения.

WATCH: Mokai Lounge in Miami Beach under fire after video surfaced of a horse inside the nightclub pic.twitter.com/C7Saz3q20a — Joel Franco (@OfficialJoelF) 9 марта 2018 г.

​По данным полиции, лошадь, как и посетители клуба, отделалась испугом. Сейчас она находится в безопасности, а в отношении владельца клуба завели дело о жестоком обращении с животными.

Ранее, в середине января, стало известно, что в испанской столице в одном из ночных клубов обрушился потолок, пострадали по меньшей мере 26 человек.