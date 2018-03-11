Трамп рассказал о слогане своей следующей избирательной кампании

ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на выступлении в Пенсильвании заявил, что слоган для его президентской кампании 2020 года будет "Сохраним Америку великой!", поскольку былое величие страны он уже вернул.

"Наш новый лозунг, когда мы начнем гонку, можете вы в это поверить всего через два года, "Сохраним Америку великой!" — сказал Трамп, добавив, что что слоган будет "именно с восклицательным знаком".

При этом Трамп призвал выбирать на выборах в конгресс в этом году тех, кто поддержит "нашу повестку дня".