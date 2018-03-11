В Крыму ответили на призыв Волкера ввести санкции за поездки на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер своими призывами вводить санкции за посещение Крыма шантажирует тех, кто желает знать правду о полуострове, заявил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
Ранее Волкер во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund заявил, что пришло время подумать о том, как сделать позицию Запада по Крыму жестче, включая "последствия" за поездки политиков, торговлю и бизнес-контакты с полуостровом. По мнению дипломата, проблемы с Крымом идентичны ситуации с Донбассом, единственное различие — отсутствие регулярных боевых действий.
"Волкер своими заявлениями о санкциях в связи с поездками в Крым демонстрирует конфронтационный и агрессивный антироссийский подход, который наносит непоправимый ущерб его миссии. Он шантажирует тех демократически мыслящих людей, которые хотят знать правду о сегодняшнем мирном и созидательном развитии полуострова", — сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, делая политические заявления в отношении исторического выбора крымчан, Волкер, как опытный дипломат, должен хорошо осознавать, что тем самым он перечеркивает свой мандат спецпредставителя по реализации минских соглашений.
Вице-премьер Крыма также заявил, что истинная цель американского политика — не договариваться, а нагнетать напряженность и подрывать любой процесс урегулирования.
"Мнение крымчан по сентенциям Волкера однозначно: жизнь российского Крыма — не ваше дело, мистер Волкер! Занимайтесь своим вопросом и не лезьте в чужие дела. И еще рекомендуем перечитать констатацию президента США Трампа, высказанную им накануне выборов, что Крым хотел быть там, где он сегодня находится. То есть, быть вместе с Россией", — отметил вице-премьер.