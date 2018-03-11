МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Команда бывшего президента США Барака Обамы летом 2016 года подготовила план масштабной кибероперации против российских СМИ, влиятельных бизнесменов, а также непосредственно против Владимира Путина. Об этом рассказал бывший координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Майкл Дэниел. Его откровения приведены в книге "Русская рулетка: история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа" Майкла Исикофа и Дэвида Корна, выдержки из которой публикует Yahoo News.

По словам Дэниела, разработкой плана помимо него самого занималась Селест Валландер, курировавшая российское направление в Совете национальной безопасности при Белом доме.

План предполагал, что Агентство национальной безопасности (АНБ) проведет кибератаки для нейтрализации российских сайтов и хакера Guccifer 2.0, который взломал электронную почту предвыборного штаба экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии. Также планировалось заблокировать интернет-сайт DCLeaks.com, который распространял информацию, похищенную у демократов.

Кроме того, команда Обамы, по утверждению Дэниела, надеялась нарушить работу российских СМИ с помощью DDoS-атак, а также готовила атаки на российские разведывательные структуры для нарушения работы их узлов связи.

Однако план свернули из-за опасений, что если сведения об операции просочатся в СМИ, это поставит Обаму в безвыходное положение.

Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что России незачем было вмешиваться в американские выборы. Ранее обвинения во вмешательстве отвергал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.