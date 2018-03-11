ВМС Ливии спасли 335 нелегальных мигрантов в Средиземном море

ТРИПОЛИ, 11 мар — РИА Новости. Военно-морские силы Ливии спасли в субботу в Средиземном море неподалеку от берегов страны 335 нелегальных мигрантов, сообщил РИА Новости официальный представитель ВМС Аюб Касим.

"Нелегальные мигранты имеют гражданство различных африканских и арабских стран, в том числе Египта, Марокко, Алжира", — заявил представитель ВМС.

По его словам, береговой патруль за субботу совершил три спасательные операции, в ходе последней из них были спасены 98 человек, среди них восемь женщин из африканских стран.

Как сообщил представитель ВМС, последняя операция прошла неподалеку от ливийского города Абу Каммаш. Патруль доставил мигрантов на морскую базу ливийской столицы Триполи.

Касим отметил, что беженцам была оказана медицинская помощь, после чего они были доставлены в департамент по борьбе с незаконной миграцией города Триполи.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морскими путями в Европу добралась 171 тысяча человек, 3116 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море. Больше всего беженцев приняла Италия — 119 тысяч 310 человек.