Трамп предсказал "огромный успех" в переговорах с КНДР

ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает огромного успеха в переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Я думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, я думаю, что нас ждет огромный успех. Я думаю, что это будет что-то очень успешное. У нас большая поддержка. Поэтому, я думаю, что с Северной Корей все будет очень хорошо", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, какие прогнозы по переговорам с Северной Кореей. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Трамп напомнил, что ожидает прекращения ядерных испытаний на время переговоров, а также отметил, что Северная Корея рассматривает возможность денуклеаризации.

"Так что все будет здорово", — резюмировал президент США.

Ранее Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее.