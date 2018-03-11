Во Флоренции более десяти тысяч человек вышли на антирасистский марш

РИМ, 11 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Свыше 10 тысяч человек приняли участие в шествии в память об убитом во Флоренции сенегальском уличном торговце.

Итальянец-местный житель застрелил 54-летнего Иди Диене в минувший понедельник ради того, чтобы попасть в тюрьму и избавиться от денежных проблем. Убийство произошло на мосту в центре города, после чего африканские мигранты и леворадикальные итальянцы два дня протестовали, требуя объективного расследования преступления, в котором они видели расистскую подоплеку.

В субботу к представителям сенегальской общины на мирное шествие присоединились многочисленные местные жители. Газета La Repubblica оценивает число участников акции в 10 тысяч человек. Манифестанты несли баннеры и транспаранты в память об убитом сенегальце и против ксенофобии и насилия. "Спокойной ночи, брат", "Я не боюсь", "Хватит расизма в Италии" — гласили их лозунги.

Колонна прошла по центру Флоренции от площади Санта-Мария-Новелла до моста Веспуччи, на котором произошло преступление, и обратно. Атмосфера шествия была мирной и спокойной, но его маршрут охранялся силами правопорядка. В отличие от событий понедельника, когда мигранты переворачивали клумбы с цветами и мусорные баки, сея страх среди туристов и местных жителей, спрятавшихся в окрестных заведениях, в этот раз столкновений и трений удалось избежать. Тосканские СМИ в этой связи отмечают, что сенегальская община добровольно оплатила ремонт клумб из своего кармана.

К шествию присоединились президент Тосканы Энрико Росси и мэр Флоренции Дарио Нарделла, который во вторник был вынужден покинуть площадь после конфронтации с итальянскими активистами и несколькими мигрантами.

Нарделла пообещал, что Флоренция еще раз проведет акцию памяти Иди Диене в день его похорон – тогда в городе будет объявлен траур.

Убийство Иди Диене произошло в понедельник на мосту Веспуччи неподалеку от американского консульства. Огонь из пистолета по нему открыл 64-летний итальянец Роберто Пирроне. Он собирался совершить самоубийство, но в последний момент передумал и выпустил шесть пуль в первого попавшегося на его пути человека, которым оказался торговец из Сенегала. Бывший сотрудник типографии в ходе допроса заявил, что находился в долгах на 30 тысяч евро и из-за финансовых проблем постоянно ссорился с женой.