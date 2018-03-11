Опубликована полная версия интервью Путина журналистке NBC

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пресс-служба Кремля опубликовала на сайте президента России полную версию интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC.
Путин ответил на ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики России, в частности, взаимоотношений с Соединенными Штатами.
Об антироссийских санкциях
Президент отметил, что политика сдерживания носит циклический характер и ведется на протяжении десятков лет. По мнению российского лидера, она вредит не только отношениям двух стран, но и американским бизнесменам, потому что освобождает место для их конкурентов в России.
При этом Путин заявил, что развитие России невозможно сдержать ни в какой сфере, в том числе в кибербезопасности.
"Послушайте, вы Северную Корею не можете сдержать. О чём Вы говорите? Зачем это делать? Зачем друг друга сдерживать, нападать, подозревать в чём то? Мы предлагаем сотрудничать", — сказал Путин
О США
Президент отметил, что Россия согласна на сокращение либо на продолжение действующих условий, на сокращение носителей, сокращение боеголовок. Путин подчеркнул, что для страны снижение количества баллистических ракет и боеголовок не критично, потому что у России появляется оружие, которое легко преодолевает все системы ПРО.
Говоря о президенте США Дональде Трампе, российский лидер отметил, что его американский коллега относится с уважением к тем, с кем сотрудничает. Кроме того, Путин отметил опыт и лидерские качества главы США, которые позволяют ему брать на себя ответственность и принимать решения, даже если они оказываются непопулярны.
Путин признался, что никогда не читал записей Трампа в Twitter и подтвердил, что не имеет страницы в этой социальной сети, поскольку у него есть "другие пути выражения своей точки зрения и реализации решений".
О преемнике и оппозиции
"Все равно, симпатизирую я кому то или, наоборот, мне кто то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации", — сказал президент.
При этом Путин призвал не бояться тех, кто придет ему на смену. Российский лидер выразил готовность сотрудничать с представителями оппозиции.
"Я бы хотел сотрудничать с этими людьми и готов это делать, чтобы попытаться сделать нашу страну сильнее, более конкурентноспособной, более эффективной страной, самодостаточной", — сказал Путин.