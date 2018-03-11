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Опубликована полная версия интервью Путина журналистке NBC

01:3511.03.2018
(обновлено: 01:37 11.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью журналисту американского телеканала NBC Мегин Келли в Калининграде. 2 марта 2018Президент РФ Владимир Путин дает интервью журналисту американского телеканала NBC Мегин Келли в Калининграде. 2 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пресс-служба Кремля опубликовала на сайте президента России полную версию интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC.

Путин ответил на ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики России, в частности, взаимоотношений с Соединенными Штатами.

Об антироссийских санкциях

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© RT
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Американские санкции не связаны с "мифическим вмешательством" в выборы президента США, а продиктованы исключительно стремлением остановить развитие России, заявил Путин.

Президент отметил, что политика сдерживания носит циклический характер и ведется на протяжении десятков лет. По мнению российского лидера, она вредит не только отношениям двух стран, но и американским бизнесменам, потому что освобождает место для их конкурентов в России.

При этом Путин заявил, что развитие России невозможно сдержать ни в какой сфере, в том числе в кибербезопасности.

"Послушайте, вы Северную Корею не можете сдержать. О чём Вы говорите? Зачем это делать? Зачем друг друга сдерживать, нападать, подозревать в чём то? Мы предлагаем сотрудничать", — сказал Путин

О США

Путин ответил на вопрос о возможных изменениях в сроках президентских полномочий
© RT
Путин заявил, что не намерен менять Конституцию
Путин сказал, что Москва готова вести диалог с Вашингтоном о новом договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.
Президент отметил, что Россия согласна на сокращение либо на продолжение действующих условий, на сокращение носителей, сокращение боеголовок. Путин подчеркнул, что для страны снижение количества баллистических ракет и боеголовок не критично, потому что у России появляется оружие, которое легко преодолевает все системы ПРО.

Говоря о президенте США Дональде Трампе, российский лидер отметил, что его американский коллега относится с уважением к тем, с кем сотрудничает. Кроме того, Путин отметил опыт и лидерские качества главы США, которые позволяют ему брать на себя ответственность и принимать решения, даже если они оказываются непопулярны.

Путин признался, что никогда не читал записей Трампа в Twitter и подтвердил, что не имеет страницы в этой социальной сети, поскольку у него есть "другие пути выражения своей точки зрения и реализации решений".

О преемнике и оппозиции

Я на медведе пока не скакал - Путин ответил на вопрос NBC о своих фотографиях
© Ruptly
Путин видел свои фотографии верхом на медведе
Владимир Путин рассказал, что задумался о преемнике еще в 2000 году, однако его личные предпочтения не имеют значения, поскольку выбор сделают жители России.

"Все равно, симпатизирую я кому то или, наоборот, мне кто то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации", — сказал президент.

При этом Путин призвал не бояться тех, кто придет ему на смену. Российский лидер выразил готовность сотрудничать с представителями оппозиции.
"Я бы хотел сотрудничать с этими людьми и готов это делать, чтобы попытаться сделать нашу страну сильнее, более конкурентноспособной, более эффективной страной, самодостаточной", — сказал Путин.

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