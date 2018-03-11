"Мужчины устали от политики". Почему главами государств становятся женщины

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Филипп Прокудин, Владимир Ардаев. Женщин в политике все больше, они занимают самые ответственные посты. Достичь таких высот им удалось отнюдь не только за счет квот или "воинствующего феминизма". В их политической карьере хватало драматических моментов. РИА Новости рассказывает о пяти наиболее известных женщинах, руководящих государствами.

Тереза Мэй

Премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй предсказуемо называют второй "железной леди". Первой была занимавшая тот же пост в 1979-1990 годах Маргарет Тэтчер. Некоторые совпадения действительно есть. Мэй — лидер Консервативной партии, и Тэтчер возглавляла тори. Будучи членом палаты общин, Мэй голосовала за вторжение в Ирак, и Тэтчер отличалась ястребиным нравом — Фолклендская война, "последняя война империи", только добавила ей популярности.

А самое существенное — и Мэй, и Тэтчер встали у руля власти в кризисные для страны моменты. В конце 1970-х в Великобритании снижался уровень жизни, сокращалось промышленное производство в ряде отраслей, росла инфляция. Реформы Маргарет Тэтчер по либерализации экономики не пользовались популярностью, рейтинг "железной леди" в первые годы ее правления был невысоким. Но реформы дали результат — экономика оживилась, увеличились доходы граждан. Непопулярный курс премьер-министр проводила несмотря на колебания даже ближайших сподвижников. Жесткие действия сопровождались столь же жесткими заявлениями. В том числе и по гендерному вопросу: "Все мужчины слабы, а слабее всех джентльмены".

Мэй, как и "железной леди", тоже предстоит открыть новую эпоху в жизни государства: Великобритания проходит через Brexit — расстается с ЕС. Некогда выступавшая против Brexit Мэй теперь по иронии судьбы занимается именно этим. В марте она подписала официальное уведомление о запуске соответствующей процедуры.

Сможет ли Мэй снискать лавры Тэтчер или вызовет такое же недовольство — выяснится спустя годы. В любом случае обе эти женщины показали себя сильными политиками в британской истории. Женщина во власти — это как раз одна из традиций, столь чтимых в Британии. Начиная с королев: Елизавета II сегодня — самый долгоправящий монарх. А современная Великобритания стала такой, какая она есть, в результате Викторианской эпохи — правления королевы Виктории в XIX веке. Тогда Британия была на пике своего могущества. Елизавета I, правившая в XVI веке, тоже считается образцовым монархом. Ну и наконец: феминизм родился в Британской империи, в Новой Зеландии право голосовать женщинам было даровано еще в 1893 году.

Ангела Меркель

© REUTERS / Fabrizio Bensch Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи Христианско-демократического союза Германии © REUTERS / Fabrizio Bensch Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи Христианско-демократического союза Германии

Меркель — первая и единственная пока женщина-канцлер в истории Германии. Возглавляет федеральное правительство с 2005 года. Отец "фрау канцлерин" (как ее называют в ФРГ) успел германизировать свою польскую фамилию Казмерчак незадолго до прихода к власти Гитлера. При рождении Ангела получила фамилию Каснер. Меркель она стала в 1977 году, выйдя замуж за студента-физика Ульриха Меркеля.

"Фрау канцлерин" родилась в Германской Демократической Республике, была пресс-секретарем последнего премьер-министра ГДР Лотара де Мезьера, которого упрекали в сотрудничестве со Штази — восточногерманской разведкой. Но при всем этом после объединения Германии Меркель сумела сделать успешную карьеру в "Христанско-демократическом союзе" (ХДС) — консервативной западногерманской партии. В 2000-м возглавила ХДС.

Журнал Forbes 12 раз признавал Меркель наиболее влиятельной женщиной-политиком в мире. Журнал Time в 2015 году объявил ее самым сильным лидером в Европе.

Керсти Кальюлайд

Керсти Кальюлайд заняла пост президента Эстонии в неполные 47 лет. Биолог по образованию, любитель орнитологии, она работала менеджером в компаниях и на предприятиях, а также в Европейской счетной палате, занимаясь при этом политикой. В октябре 2016 года парламент избрал ее президентом — впервые высший государственный пост в Эстонии заняла женщина. Называет себя либеральным консерватором. Одной из важнейших своих задач считает объединение интересов эстонского и русскоязычного населения страны. Для этого она решила на месяц переехать в Нарву, третий по численности город Эстонии, где преобладает русский язык.

Эстонский общественный деятель Аллан Хантсом отмечает, что появление женщины на высшем посту в государстве, как и в общем в политике, вызвано естественными причинами, а "не некоей процентной разнарядкой". "Примечательно, что все громкие политические скандалы последнего времени были связаны именно с женщинами-политиками: Яной Тоом, Кадри Симсон, Ольгой Ивановой и другими, что опять-таки свидетельствует о "женском тренде". Женщины-политики более эмоциональны, жертвенны и расчетливы, как это ни парадоксально. Женщины в эстонской политике довольно активны, хотя до феминистических валькирий Северной Европы, куда сама себя зачислила Эстония, не желая более быть частью Прибалтики, им, слава богу, еще далеко", — считает Хантсом.

"Думаю, в ближайшее время Эстонию ждет плавное, но неумолимое усиление роли женщин в политике, и не только за счет активности воинствующего еврофеминизма, но и из-за пассивности мужчин, уставших от своей роли "сильной половины" человечества", — резюмирует эстонский общественный деятель.

Даля Грибаускайте

Ей 62 года, и она девятый год занимает пост президента Литвы. Дочь сотрудника НКВД, Грибаускайте в советское время получила образование по специальности "политэкономия", окончила аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, состояла в Коммунистической партии. После распада СССР училась в США, затем работала в Министерстве международных экономических связей и в МИД Литвы, в том числе в литовском посольстве в Соединенных Штатах, потом занимала посты в правительстве. Когда Литва вступила в ЕС, ее делегировали в Еврокомиссию в качестве еврокомиссара по вопросам образования и культуры, а также по финансовому программированию и бюджету. В 2009 году Грибаускайте выиграла президентские выборы. Пять лет спустя ее переизбрали на второй срок.

Она никогда не была замужем, детей нет. У нее черный пояс по карате, владеет четырьмя иностранными языками. Одно из направлений ее политики на посту президента — повышение безопасности страны. Главным защитником Литвы она считает США, основную опасность видит в России.

"Женская" Латинская Америка

Вроде бы "мачистская" Латинская Америка дала плеяду женщин — глав государств: президентов Аргентины Исабель Перон и Кристину Киршнер, Боливии — Лидию Гейлер Техаду, Никарагуа — Виолетту Чаморро, Панамы — Мирейю Москосо. В 2006 году Чили возглавила Мишель Бачелет — дочь бригадного генерала ВВС Альберто Бачелета, замученного в тюрьме при Пиночете. Само собой, Мишель шла на выборы от социалистов — противников Пиночета. Она обещала покончить с наследием правых — сократить огромный разрыв между бедными и богатыми.

В 2010-м она оставила пост, так как по Конституции Чили второй президентский срок подряд не допускается. На выборах в 2013-м ее основной соперницей была тоже женщина — Эвелин Маттеи. К присяге на церемонии инаугурации в 2014-м ее весьма символично привела Исабель Альенде — дочь погибшего в ходе военного переворота президента Чили Сальвадора Альенде.

Женщина и карьера

Политолог Марат Шибутов выделяет два пути прихода женщин во власть: династический и династически-харизматический. Примеры второго — Индия и Пакистан: семьи Неру-Ганди и Бхутто. "Ну и третий путь — это личное восхождение. Тут могут сказаться и харизма с умением противостоять системе, как у Аун Сан Су Чжи из Мьянмы, но гораздо чаще все решает способность строить карьеру внутри государственных структур. Как правило, речь идет о парламентских демократиях и женщинах, выдвинутых политическими партиями в премьер-министры", — добавляет эксперт.

Шибутов отмечает, что "сейчас в политических партиях Европы очень ценится умение находить компромиссы, политических кризисов не так много, надо уметь работать в аппарате и бюрократии в целом". "Поэтому у женщин гораздо больше шансов пробиться. На них намного меньше компромата, они не допускают резких высказываний, не срываются, не пьянствуют и не пытаются приставать к журналисткам. В США сложившихся партийных структур нет, а политическая борьба намного более жесткая, поэтому там женщина выдвигалась на пост президента от ведущих партий всего один раз", — поясняет он.

По словам директора международных проектов Института национальной стратегии Юрия Солозобова, "все же большинство современных западных политиков-женщин пришли на гендерной волне кампании "женщины во власть". "Их вполне сознательно ставили и на такие знаковые, чисто "мужские" посты, как, например, должность министра обороны или премьера. Сейчас принято говорить, что эти властные дамы сами сделали свою карьеру. Но вспомним, что Ангелу Меркель в юности называли "девушкой Коля" (Гельмута Коля — бывшего канцлера ФРГ, государственного деятеля. — Прим. ред.) в хорошем, партийном смысле, конечно. Если следовать модной теории "глубинного государства", то женщин в Европе выдвигают как удобных фронтменов — на передний край политической сцены", — говорит он.

"Что касается нашей страны, то принудительная "феминизация" пришлась на сталинское время. В СССР в Верховном Совете было не менее трети женщин, минимум половина — в местных советах, и эта квота строго соблюдалась. Но в исполнительной власти и верхних эшелонах женщин практически не было. Тогда у многих мужчин был травматический опыт войны, ветераны могли быть неуправляемы. Поэтому на мужские роли в СССР часто выдвигали женщин, показавших себя отличными исполнителями, которые не строят заговоров против начальства. Лично я женщин очень люблю — ценю их ум, таланты. Поэтому давайте продвигать женщин в политике по их способностям, но не "по блату" и не как декоративных фигур, прикрывающих чьи-то тайные планы. Ведь это не менее унизительно, чем считать их существами "иного сорта", — резюмирует Солозобов.