ЦИК Азербайджана зарегистрировал 21 международного наблюдателя на выборы

БАКУ, 10 мар — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов сообщил в субботу, что на президентские выборы в стране, назначенные на 11 апреля, на сегодняшний день зарегистрирован 21 международный наблюдатель.
"На сегодняшний день число зарегистрированных местных наблюдателей на президентских выборах составляет свыше 22 тысяч человек. Что касается международных наблюдателей, то на сегодняшний день зарегистрированы 13 наблюдателей из ОБСЕ и 8 — от СНГ", — сказал Панахов.
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