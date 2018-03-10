ЦИК Азербайджана зарегистрировал 21 международного наблюдателя на выборы

БАКУ, 10 мар — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов сообщил в субботу, что на президентские выборы в стране, назначенные на 11 апреля, на сегодняшний день зарегистрирован 21 международный наблюдатель.

Выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля. Ранее Центризбирком страны утвердил выдвижение в качестве кандидатов действующего президента Ильхама Алиева и еще 14 человек. Алиева выдвинула партия "Новый Азербайджан". Ряд оппозиционных партий, в частности, "Национальный совет", "Партия народного фронта" и "Мусават", заявили о бойкоте выборов. Предвыборная кампания начнется 19 марта и завершится 10 апреля.

"На сегодняшний день число зарегистрированных местных наблюдателей на президентских выборах составляет свыше 22 тысяч человек. Что касается международных наблюдателей, то на сегодняшний день зарегистрированы 13 наблюдателей из ОБСЕ и 8 — от СНГ", — сказал Панахов.

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