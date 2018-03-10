Украинские силовики открыли минометный огонь по селу Саханка на юге ДНР

ДОНЕЦК, 10 мар — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по селу Саханка на юге ДНР, выпустив десять мин калибром 120 мм, сообщили в субботу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"В 21.45 ВСУ (вооруженные силы Украины) открыли огонь с применением минометов калибром 120 миллиметров, в количестве десяти мин, по направлению Широкино (под контролем Киева — ред.) — Саханка (под контролем ДНР — ред.)", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.