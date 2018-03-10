Трамп: КНДР не будет проводить ракетных испытаний в период встреч с США

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР обещала не проводить ракетных испытаний в период американо-северокорейских встреч.

"Северная Корея не проводила ракетных испытаний с 28 ноября 2017 года и пообещала не делать этого в период проведения наших встреч. Я верю, что они будут соблюдать это обязательство!", — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее президент США сообщил, что принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о встрече для обсуждения накопившихся между двумя странами проблем.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США.

Последним на данный момент испытанием стало испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров.