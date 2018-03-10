Кремль опубликовал интервью Путина телеканалу NBC

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Пресс-служба Кремля опубликовала на сайте президента России полное интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC.

Интервью с журналисткой Мегин Келли было записано в два дня: первого марта в Кремле и второго — в Калининграде. В нем Путин ответил на ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики России, в частности, взаимоотношений с Соединенными Штатами.

По итогам интервью Келли отметила, что Путин умен, и его не стоит "пробовать перемудрить".

"Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться", — заявила журналистка.