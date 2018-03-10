Палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными

ГАЗА, 10 мар — РИА Новости. Израильские военные застрелили палестинца при подавлении беспорядков на Западном берегу реки Иордан, сообщили местные медики.

По данным СМИ, солдаты применили оружие, вмешавшись в конфликт еврейских поселенцев с жителями арабской деревни Уриф в районе города Наблуса.

"Палестинец погиб сегодня… от огнестрельных ранений, полученных в столкновениях с израильской армией", — сказано в пресс-релизе палестинского минздрава.

Это второй палестинец, погибший за сутки на Западном берегу. Накануне в районе города Хеврона был убит молодой мужчина, принимавший участие в стычках с израильскими войсками.

Волна протестов с варьирующейся интенсивностью продолжается последние три месяца, став ответом палестинцев на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.