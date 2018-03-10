В Гомеле спасатели завершили работы на катке, с крыши которого упал снег

МИНСК, 10 мар — РИА Новости. Спасательные работы на катке, с кровли которого на людей упал снег, завершены в белорусском Гомеле, сообщили в субботу в министерстве по чрезвычайным ситуациям Белоруссии.

Ранее из-за падения снега с крыши катка в Гомеле пострадали пять человек, в том числе двое детей (7 и 11 лет). По информации медиков, жизнь всех пятерых вне опасности.

"Работы завершены, под снегом и обрушившимися конструкциями катка в Гомеле людей не обнаружено", — говорится в сообщении, которое размещено в твиттер-аккаунте ведомства.

ЧП произошло вечером в субботу, 10 марта. "По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел обрыв и обрушение части мягкой кровли крытого ледового катка", — отметили в МЧС.

Причина произошедшего устанавливается.

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