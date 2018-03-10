СМИ: общественники пожаловались на Трампа за сокрытие платежа порноактрисе

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Организация CREW, базирующаяся в Вашингтоне и осуществляющая гражданский контроль в вопросах этики, подала в минюст США жалобу на президента Дональда Трампа, сообщает The Hill.

Организация требует расследовать вопрос того, что в финансовом отчёте Трампа не упоминается выделение средств порноактирсе Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) в рамках их соглашения о неразглашении.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд, известной под псевдонимом Неистовая Дэниэлс (Stormy Daniels) в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже сам Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж.

Отмечалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако в среду стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявляет, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006-2007 годах.