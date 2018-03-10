В МВД Украины прокомментировали задержание Рубана

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости. Специальная операция по разоблачению руководителя украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке массовых терактов на Украине, длилась около 10 месяцев, сообщил пресс-секретарь министерства внутренних дел страны Артем Шевченко.

Рубан был задержан СБУ в минувший четверг при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную украинским властям территорию. По данным Службы безопасности Украины, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия. Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать Рубана на два месяца.

"Это реально хорошая, многомесячная, девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация, оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже весьма достойный", — сказал Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".

Он считает объявление подозрения Рубану обоснованным. "Для меня является достаточным объем информации, предоставленный СБУ, чтобы считать более чем обоснованным подозрение Рубану. В настоящее время мне кажутся достаточно убедительными доказательства", — добавил Шевченко.