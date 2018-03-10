МИД Ирана вызвал посла Британии из-за акции в иранском посольстве в Лондоне

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. МИД Ирана вызвал посла Великобритании в связи с акцией протеста, устроенной экстремистами на территории иранского посольства в Лондоне, сообщает телеканал Press TV.

Ранее сообщалось, что британская полиция в пятницу задержала четырех человека за проведение акции протеста на балконе посольства Ирана в Лондоне. Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад подтвердил, что на посольство было совершено нападение. Согласно утверждениям иранских СМИ, он сообщил, что у ворвавшихся в здание посольства были палки и ножи и они выкрикивали лозунги против иранских официальных лиц. Нарушители, по версии посла, принадлежали к секте так называемых "британских шиитов".

"После атаки ряда лиц, связанных с экстремистскими религиозными группами, на посольство Исламской Республики Иран в Лондоне, в субботу посол страны был вызван главой управления по европейским делам (МИД Ирана)", — заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Он добавил, что Тегеран выражает решительный протест в связи с этим инцидентом и призвал британское правительство к выполнению своих обязанности по защите дипломатов и дипломатических миссий. Британский посол выразил сожаление по поводу инцидента и сообщил, что будет информировать иранскую сторону о ходе расследования.