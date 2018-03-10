МВД Британии рассказало подробности расследования отравления в Солсбери

ЛОНДОН, 10 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Следствие установило более 200 свидетелей и около 240 вещественных доказательств при расследовании обстоятельств отравления в Солсбери, заявила глава МВД страны Амбер Радд.

"При расследовании нападения с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества было установлено более 200 свидетелей и более 240 вещественных доказательств", — сказала Радд на проходящем в субботу очередном экстренном совещании кабинета министров в связи с произошедшим в Солсбери.

Министр подчеркнула, что в настоящее время нет никакой опасности для местных жителей, а также нет вероятности заражения местности.

"Это серьезное, важное расследование. Необходимо дать полиции и следствию возможность его провести. Я хочу подчеркнуть, что следствие ведется быстро и с профессионализмом. Мы выделили значительные ресурсы для того, чтобы обеспечить работу следствия", — отметила Радд.

По словам министра, пострадавшие при отравлении находятся в критическом, но стабильном состоянии. Пострадавший полицейский также находится в больнице, он в сознании и общается со следствием и семьей.

По словам Радд, еще слишком рано говорить о том, установлены ли подозреваемые. "Необходимо изучить огромное количество вещественных доказательств, опросить свидетелей и просмотреть огромное количество записей камер наблюдения", — сказала министр.

В расследовании участвуют 250 представителей полиции и 11 сотрудников контртеррористических подразделений.

Полиция 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто определенно назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон.

Скотланд-Ярд 7 марта сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.