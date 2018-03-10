ЛОНДОН, 10 мар — РИА Новости, Мария Табак. Кладбище города Солсбери закрыто для посещения в связи с расследованием дела об отравлении нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Мы с сожалением сообщаем, что кладбище на Лондон-роад в Солсбери на данный момент закрыто для посещения, поскольку мы продолжаем расследование. Приносим свои извинения всем, кто планировал посетить кладбище завтра, в День матери", — сообщила полиция графства Уилтшир в Twitter.

Вопреки многочисленным сообщениям СМИ, эксгумация тел жены и сына Скрипаля, похороненных на кладбище в Солсбери, не проводится, сообщил ранее РИА Новости представитель Скотленд-Ярда, руководящего расследованием.

Полиция 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто определенно назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон.

Скотленд-Ярд 7 марта сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в Россию передали десять человек, включая Анну Чапман.