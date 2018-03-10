В Гомеле пять человек пострадали из-за падения снега с крыши катка

МИНСК, 10 мар — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в белорусском Гомеле из-за падения снега с крыши катка, сообщили в субботу в министерстве по чрезвычайным ситуациям Белоруссии.

"Обновленная информация по Гомелю и падению снега с кровли катка: доставили в больницы пять человек, в том числе двое детей (7 и 11 лет). По информации, полученной, от врачей, жизнь всех пятерых вне опасности", — говорится в сообщении, размещенном в твиттер-аккаунте ведомства.

Работники МЧС находятся на месте происшествия.