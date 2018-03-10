Президент Грузии отправляется в США

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили во время визита в Брюссель

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили во время визита в Брюссель

ТБИЛИСИ, 10 мар — РИА Новости. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили после визита в Брюссель отправляется в Соединенные Штаты Америки, заявил секретарь Совбеза Грузии Давид Раквиашвили.

Маргвелашвили в ходе двухдневного визита в Брюссель провел встречи с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Европейского Совета Дональдом Туском, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и многими другими представителями Евросоюза и НАТО.

"Мы направляемся в США, где у президента Грузии будет очень насыщенный график. Главная цель визита — это вновь вопросы национальной безопасности Грузии. Состоится несколько мероприятий, одно из них — в конгрессе США, на котором президент будет обсуждать вопросы региональной безопасности и стоящих перед страной вызовов. Также состоится мероприятие в сенате США, на котором президент выступит с аналогичными посланиями", — цитирует Раквиашвили администрация главы государства.

По его словам, в ходе визита также пройдет ряд важных встреч, планируется выступление президента в университетах. Секретарь добавил, что президент в ходе визита будет нацелен на то, чтобы усилить поддержку США по вопросам безопасности Грузии.

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