Президент Грузии обсудил в Брюсселе вопросы интеграции в ЕС и НАТО

ТБИЛИСИ, 10 мар — РИА Новости. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обсудил в Брюсселе с высокопоставленными лицами НАТО и Евросоюза вопросы политической интеграции страны в эти структуры, сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) Грузии Давид Раквиашвили.

Маргвелашвили посетил Брюссель с двухдневным визитом, в ходе которого провел встречи с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Европейского Совета Дональдом Туском, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и многими другими представителями Евросоюза и НАТО.

"Президент обсудил с руководством НАТО и Евросоюза вопросы политической интеграции Грузии. Он также принял участие в дебатах Брюссельского форума, на которых говорил о тех вызовах, которые особенно требуют внимания за последнее время… Георгий Маргвелашвили подчеркнул необходимость того, чтобы внимание Евросоюза и западных партнеров должно быть направлено на такие страны, как Грузия и Украина", — заявил Раквиашвили.

По его словам, глава государства также провел встречи с конгрессменами США, в ходе которых отметил важную роль американской стороны с точки зрения гарантий безопасности.

"Президент еще раз попросил сенаторов и конгрессменов о том, чтобы сенат и конгресс США были фокусированы на содержании саммита НАТО — чтобы вопросы Грузии были рассмотрены на высшем уровне", — добавил секретарь СБ.

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