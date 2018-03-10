Британские военные эвакуировали "загрязненные" машины в Солсбери

ЛОНДОН, 10 мар — РИА Новости, Мария Табак. Машины в центре Солсбери, где был отравлен нервно-паралитическим веществом работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, были "загрязнены", для их транспортировки из центра города и были привлечены военные, сообщил глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

"В настоящее время сотрудники наших вооруженных сил помогают полиции в продолжающемся расследовании, обеспечивая безопасную транспортировку загрязненных машин из Солсбери для сохранения безопасности нашего населения", — сказал Уильямсон в специальном видеообращении с благодарностью к военным, помогающим полиции.

Ранее минобороны и Скотланд-Ярд сообщали о помощи военных в эвакуации автомобилей и других объектов из центра Солсбери, однако о конкретных причинах, почему такая помощь понадобилась, не сообщали.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто определенно назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон.

Скотланд-Ярд 7 марта сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.