Завалы в шахте "Беларуськалия", где находятся рабочие, расчищают вручную

МИНСК, 10 мар — РИА Новости. Завалы в шахте белорусского предприятия "Беларуськалий", где оказались заблокированы рабочие, расчищают вручную при помощи лопат, сообщил в субботу генеральный директор "Беларуськалия" Иван Головатый.

Накануне МЧС республики информировало, что в шахте "Беларуськалия" произошло обрушение породы, в этот момент там находились двое рабочих. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой. На "Беларуськалии" сообщали, что двое рабочих (1973 и 1985 года рождения), которые оказались под завалом в шахте, до сих пор не обнаружены.

"К сожалению, какой-то особой техники применить невозможно, происходит вручную зачистка лопатами. Сложность состоит в том, что ограничено пространство. Ширина выработки составляет всего лишь 3,8 метра, высота — 3 метра. При этом… возможно размещение не более пяти человек", — сказал Головатый в эфире телеканала ОНТ.

По словам гендиректора, работы не прекращаются ни на минуту, люди сменяют друг друга. Днем в субботу, 10 марта, удалось раскопать "порядка 20 метров по линии выработки". Высота обрушения составила до 12 метров локально, в диаметре — около трех-четырех метров.

"Мы, конечно же, надеемся на лучшее, не оставляем последние надежды, что люди могут оказаться живы", — отметил Головатый.

Как сообщили в Следственном комитете Белоруссии, по факту нарушения правил безопасности горных работ (статья 303 УК республики) возбуждено уголовное дело.

Открытое акционерное общество "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных минеральных удобрений оптом. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится пятая часть мирового объема производства калийных удобрений.