Завалы в шахте "Беларуськалия", где находятся рабочие, расчищают вручную

МИНСК, 10 мар — РИА Новости. Завалы в шахте белорусского предприятия "Беларуськалий", где оказались заблокированы рабочие, расчищают вручную при помощи лопат, сообщил в субботу генеральный директор "Беларуськалия" Иван Головатый.
"К сожалению, какой-то особой техники применить невозможно, происходит вручную зачистка лопатами. Сложность состоит в том, что ограничено пространство. Ширина выработки составляет всего лишь 3,8 метра, высота — 3 метра. При этом… возможно размещение не более пяти человек", — сказал Головатый в эфире телеканала ОНТ.
По словам гендиректора, работы не прекращаются ни на минуту, люди сменяют друг друга. Днем в субботу, 10 марта, удалось раскопать "порядка 20 метров по линии выработки". Высота обрушения составила до 12 метров локально, в диаметре — около трех-четырех метров.
Как сообщили в Следственном комитете Белоруссии, по факту нарушения правил безопасности горных работ (статья 303 УК республики) возбуждено уголовное дело.
Открытое акционерное общество "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных минеральных удобрений оптом. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится пятая часть мирового объема производства калийных удобрений.