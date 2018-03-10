Украинский дипломат назвал фейком новость об "аспирантском" статусе в НАТО

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Бывший спикер МИД Украины Василий Филипчук назвал "фейковой" новость о предоставлении Украине статуса "страны — аспиранта" в НАТО.

"Вот на кого рассчитана фейковая новость о "предоставлении Украине статуса страны — аспиранта НАТО"? Еще в 2005 году Украина и НАТО начали "Углубленный диалог о стремлениях Украины к обретению членства в НАТО". Он именно так официально назывался — о стремлениях (aspirations) Украины", — написал дипломат в Facebook.

По словам Филипчука, уже в 2008 году в заявлении по итогам саммита в Бухаресте "черным по белому было написано, что однажды Украина будет в НАТО". Это, как считает бывший спикер внешнеполитического ведомства, значительно более серьезное заявление, чем "какое-то новое упоминание на сайте" альянса.

Дипломат также заметил, что вступление Украины в НАТО невозможно без урегулирования отношений с Россией.

Ранее первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что альянс признал за Украиной статус "страны-аспиранта". По ее словам, такая информация появилась на сайте организации накануне.

В июне 2016 года власти Украины официально признали вступление в альянс внешнеполитической целью страны. В соответствии с соглашениями между Киевом и Брюсселем, к 2020 году Украина обязана обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.