СМИ сообщили о росте числа заболевших корью в белорусском Волковыске

МИНСК, 10 мар — РИА Новости. Число заболевших корью в белорусском городе Волковыске (Гродненская область) возросло до 12, еще более 30 человек находятся под наблюдением медиков, сообщает в субботу газета "Рэспубліка".

Вспышка кори зафиксирована в Европе, с начала года по начало февраля зарегистрировано более 3 тысяч случаев заболевания, в частности, на Украине, в Румынии, Италии, Германии, Латвии, Польше. Неблагополучная ситуация складывается в Сербии, где с конца прошлого года шесть случаев заболевания корью закончились летальным исходом. Свыше 80% заболевших в этих странах не были привиты против кори, что обусловило распространение инфекции в европейском регионе.

"В пятницу, 9 марта, диагноз был лабораторно подтвержден 12 жителям города (Волковыска)… Более 30 человек находятся под наблюдением медиков для исключения или подтверждения болезни", — сообщает издание.

По его информации, жители города активно пользуются возможностью сделать прививку от кори, учитывая, что практически все заболевшие не были вакцинированы. "Всего привито 1018 "контактных" жителей… Общая цифра привитых — больше 1744", — рассказала заместитель главврача по медицинской части Волковысской центральной районной больницы Елена Грицкевич.

Заболевание протекает в средней или легкой форме. В городе открыт дополнительный прививочный пункт.