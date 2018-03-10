СМИ: в Афганистане погибли более 20 правоохранителей после атаки боевиков

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Более 20 сотрудников сил безопасности погибли в ходе атаки боевиков в провинции Фарах на западе Афганистана, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на местных чиновников.

Глава совета провинции Фарид Бакхтавар заявил, что боевики напали на посты афганских сотрудников сил безопасности в районе Балабулук, в ходе атаки погибли 18 правоохранителей и трое были похищены.

Еще шесть силовиков погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* в административном центре провинции городе Фарах.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ).

*Террористическая организация, запрещенная в России.