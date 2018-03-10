После победы над ИГ* нужно одолеть идеологию терроризма, заявили в Ираке

КАИР, 10 мар — РИА Новости. Терроризм в Ираке в лице "Исламского государства"* (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) побежден с военной точки зрения, теперь необходимо искоренить идеи терроризма, заявил в субботу премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

"С терроризмом покончено с военной точки зрения, теперь надо искоренить его идеи, его методы", — сказал премьер в интервью иракскому телеканалу "Ас-Сумария Ньюз".

По его словам, Ираку теперь необходимо "новое окружение". "Это не оружие войны, а оружие мира и восстановления", — сказал аль-Абади. По его словам, Ирак показал, что обладает современными возможностями в военной сфере для борьбы с терроризмом.

Накануне аль-Абади издал указ, согласно которому народное ополчение ("аль-Хашд аш-Шааби") было официально включено в состав вооруженных сил. Считается, что именно народное ополчение сыграло решающую роль в борьбе с боевиками ИГ* в Ираке, которые до этого несколько лет контролировали значительные территории страны. Формально ополчение, которое насчитывает порядка 100 тысяч бойцов, с 2016 года подчинялось верховному главнокомандующему, но не было напрямую интегрировано в силовые структуры.

Теперь бывшие ополченцы будут получать довольствие наравне с действующими военнослужащими, а также их служба будет регулироваться воинским уставом Ирака. Они будут обладать всеми правами и обязанностями военнослужащих, получат соответствующие звания.

К бывшим ополченцам будут применяться соответствующие дисциплинарные взыскания. Кроме того, бывшие ополченцы смогут поступать в военные учебные заведения для повышения своей квалификации.

"Аль-Хашд аш-Шааби" было сформировано преимущественно иракскими шиитами в 2014 году.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.