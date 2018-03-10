Скотланд-Ярд заявил, что не производит эксгумацию родственников Скрипаля

ЛОНДОН, 10 мар — РИА Новости, Мария Табак. Скотланд-Ярд не проводит эксгумации родственников отравленного бывшего офицера ГРУ, работавшего на британские спецслужбы, Сергея Скрипаля.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в рамках расследования отравления Скрипаля в Солсбери полиция осуществляет эксгумацию тел покойных жены и сына.

Супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 году от рака, а сын Александр скоропостижно скончался в прошлом году от печеночной недостаточности во время поездки в Санкт-Петербург. Скрипаль вывез тело сына в Великобританию и похоронил в Солсбери.

"Никакой эксгумации не производится", — сказал РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.

Для осуществления эксгумации в Великобритании необходима лицензия Минюста. В Минюсте РИА Новости подтвердили, что никаких лицензий в связи с "делом Скрипаля" ведомство не выдавало.

Представитель Скотланд-Ярда отказался говорить о том, какие версии отравления Скрипаля следствие считает приоритетными.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто определенно назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон.

Скотланд-Ярд 7 марта сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.