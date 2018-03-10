Главу налоговой службы Латвии Илзе Цируле нашли мертвой

РИГА, 10 мар – РИА Новости. Генеральный директор Службы госдоходов (СГД) Латвии Илзе Цируле найдена в субботу без признаков жизни, говорится в сообщении полиции республики.

"Тело Цируле было найдено в субботу утром, 10 марта, по ее месту жительства", — заявили в полиции. По первоначальным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Премьер Марис Кучинскис обсудил происшедшее с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой, они договорились назначить и.о. руководителя службы, сообщил пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс. Глава правительства выразил соболезнования семье и друзьям Цируле. Соболезнования близким от имени всех работников выразила консультант СГД по общественным отношениям Алена Зандере.

На должность гендиректора СГД Илзе Цируле выдвинула министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, официально она заняла этот пост 14 ноября 2016 года. Илзе Цируле было 53 года. Она была замужем, у нее остались двое детей.

Ранее сообщалось, что главу банка Латвии Илмара Римшевича подозревают в коррупции.