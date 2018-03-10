В ДНР заявили о прибытии в Донбасс военной делегации из США и Канады

ДОНЕЦК, 10 мар — РИА Новости. Военная делегация из США и Канады прибыла в Донбасс, не исключено, что украинские силовики попытаются дестабилизировать ситуацию в регионе, заявил в субботу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Американские кураторы продолжают инспектировать подконтрольное украинское военное командование и подразделения оккупантов в зоне так называемой АТО. Отмечена работа военной делегации США и Канады во главе с представителем тренировочной миссии американских Сил специальных операций ВС США в штабе оперативно-тактической группировки "Донецк", а также в районе населенных пунктов Гранитное и Широкино", — сказал Басурин.

По его словам, прибытие в Донбасс иностранных специалистов подтверждает "информацию о планах украинской власти и командования существенно дестабилизировать обстановку в зоне вооруженного конфликта".

Басурин также отметил, что украинские диверсанты предпринимают попытки "выхода на наши позиции, ведения разведки и захвата наших военнослужащих в плен".

"В последнее время такие действия противника выявлены на горловском направлении, в районе населенного пункта Зайцево", — добавил он.