Суд в Египте приговорил 10 человек к смертной казни за терроризм

КАИР, 10 мар — РИА Новости. Уголовный суд Гизы приговорил десять граждан Египта к смертной казни, еще пятеро получили пожизненные сроки заключения, сообщило египетское агентство МЕНА.

По данным следствия, речь идет о членах запрещенной в стране организации "Братьев-мусульман", которые организовали вооруженное сопротивление после отстранения исламиста от власти экс-президента страны Мухмаеда Мурси в июне 2013 года.

В частности, подсудимые создали террористическую ячейку, в задачу которой входила охрана массовых акций, которые проводили исламисты в провинции Гиза. "Они совершали нападения на патрули и укрепленные пункты армии и полиции, закладывали взрывные устройства, планировали убийства главы уголовного розыска района Имбаба, других офицеров и сотрудников полиции, вели за ними слежку", — говорится в сообщении.

Все осужденные участвовали в долгосрочных акциях протеста в Каире и Гизе. Им вменяется "незаконное владение огнестрельным оружием, в том числе автоматами, а также хранение и изготовление взрывчатки".

Из десяти приговоренных к смертной казни — двое осуждены заочно.