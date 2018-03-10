Турция пообещала ответить на возможные санкции США "не так, как Россия"

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Турция готова дать ответ на возможные санкции США, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в интервью немецкой газете Zeit.

В ответ на вопрос журналиста, как Анкара собирается реагировать на возможные санкции, которые обсуждаются в американском конгрессе, Чавушоглу сказал: "Если они хотят наказать Турцию санкциями, Турция будет реагировать иначе, чем Россия или другие страны".

"Мы ответим. Вы не должны нам угрожать. США угрожают многим, говоря что-то вроде: "Не покупайте газ из той или иной страны". Так не пойдет", — добавил он.

Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе, американский генерал Кёртис Скапаротти заявил, что США надеются на то, что Турция откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, и предупреждают Анкару о "последствиях" такого шага.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно его условиям, Анкара покупает две батареи, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.