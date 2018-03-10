Глава МИД Турции объяснил покупку российских С-400 срочностью вопроса

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью немецкой газете Zeit объяснил приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400 срочностью вопроса о закупке средств ПВО.

"Они были нужны нам срочно, потому что у нас не было системы ПВО. У нас была проблема даже с покупкой простого оружия в США из-за сомнений в конгрессе. Мы должны были купить у кого-нибудь. Если правительство США даст гарантию, что конгресс позволит, мы купим их (противоракетные) системы Patriot", — сказал министр в ответ на вопрос о том, почему Турция пробрела российские комплексы противовоздушной обороны, которые не интегрируются с системами противоракетной обороны НАТО.

Ранее замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что С-400 не интегрируются с системами противоракетной обороны НАТО, и это надо учитывать при решении вопроса о закупках вооружений у России.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

При этом стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.