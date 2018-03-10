CК проверит обстоятельства обрушения на шахте "Беларуськалия"

МИНСК, 10 мар — РИА Новости. Следствие устанавливает обстоятельства инцидента в шахте предприятия "Беларуськалий", сообщила представитель УСК Белоруссии по Минской области Татьяна Белоног.
На "Беларуськалии" сообщали, что двое рабочих (1973 и 1985 года рождения), которые оказались под завалом в шахте, до сих пор не обнаружены.
"С целью выяснения обстоятельств случившегося в шахту произвела спуск следственно-оперативная группа, работу которой координируют следователи областного аппарата управления Следственного комитета по Минской области, специализирующиеся на расследовании подобных происшествий. Следствием проводится осмотр места, сбор, фиксация следов", — написала Белоног в соцсети Facebook.
По ее данным, следствие изымает производственную и техническую документацию, которая регламентирует порядок проведения данных видов горных работ, допрашиваются работники и должностные лица предприятия.