Украинские силовики наращивают группировку в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (96)

ДОНЕЦК, 10 мар — РИА Новости. Украинские силовики наращивают группировку войск в Донбассе, используя договоренности о новом перемирии, сообщил в субботу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

"Используя договоренности о режиме прекращения огня, украинская сторона продолжает наращивать группировку войск, при этом противник открыто нарушает минские соглашения, в части касающейся отвода тяжелого вооружения, даже не пытаясь скрыть данные факты", — сказал Басурин.

По его словам, в 24 км от линии соприкосновения проведены учебные боевые стрельбы украинских артиллеристов. Кроме того, в течение недели с инженерно-саперными подразделениями силовиков проводились занятия по наступательной тематике, "что также подтверждает агрессивные намерения украинских оккупантов".