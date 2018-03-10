Эксперт оценил присвоение Украине статуса "страны-аспиранта" в НАТО

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото.

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото.

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Статус "страны-аспиранта" при НАТО, присвоенный Украине, вызывает много вопросов, заявил RT главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"С таким же успехом они могут присвоить себе статус страны-профессора или страны-доцента. Кроме смеха, это ничего не вызывает", — отметил военный эксперт.

Коротченко напомнил, что Украина не готова к вступлению в Североатлантический альянс из-за состояния своих вооруженных сил и экономики, а также уровня коррупции и гражданской войны в Донбассе.

"Разумеется, ни о каком членстве Украины в НАТО речи не идет по определению и идти не будет", — подчеркнул Коротченко, добавив, что получение статуса "страны-аспиранта" обозначает лишь "фантазии в умах украинских политиков".

В декабре 2014 года в Раде приняли поправки к законам, которые ранее закрепляли за Украиной статус внеблокового государства. В июне 2016 года вступление в альянс официально признали целью внешней политики страны.

В соответствии с соглашениями между Киевом и Брюсселем, к 2020 году Киев обязан обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.