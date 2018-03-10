МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский журналист, член Академии российского телевидения и ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин заявил, что бывший украинский десантник Валерий Ананьев, накануне попытавшийся спровоцировать его на конфликт, действовал расчетливо и рационально, однако его провокация не удалась; телеведущий также надеется, что когда-нибудь Ананьев "придет в себя" и им удастся поговорить "по-человечески".

Ранее Ананьев опубликовал в фейсбуке рассказ о том, как он напал на российского телеведущего Артема Шейнина. По словам Ананьева, он встретил журналиста в итальянском городе Верона, где тот находился на отдыхе с женой, и попытался спровоцировать его на конфликт, не стесняясь в выражениях и прибегая к угрозам.

Журналист не стал реагировать на выходки, вследствие чего украинский военный вышел из себя и плюнул телеведущему в лицо. Как отметил Ананьев, им "овладели инстинкты". Однако десантник побоялся начинать драку в центре города и ограничился несколькими ругательствами.

"Никакого нападения, конечно, не было и никаких переполнявших молодого человека эмоций тоже. Он за нами долго наблюдал, фотографировал задолго до того, как подошел, и вообще действовал абсолютно расчетливо, рационально", — рассказал РИА Новости о конфликте сам Шейнин.

По словам телеведущего, "понятно было, чего парень добивался: на камеру все выглядело бы именно так, что это я первый полез в драку".

"После этого мы разошлись и он тут же побежал творить свой хайп. Он меня расчетливо, по плану провоцировал, провокация не удалась в том виде, как ему хотелось, но уж что есть то есть. Он же не десантник давно, а блогер. Этим все сказано. Парень занимается своей раскруткой, пиарится как умеет. Жалею его, сочувствую", — заявил ведущий.

Журналист рассказал, что заочно знал Ананьева еще до инцидента, произошедшего накануне.

"Я заочно знал о нем еще до вчерашнего случая, как это ни удивительно. Читал его интервью, когда он еще служил. И могу сказать, что он не конченый подонок, у него имеются базовые моральные установки, просто парню заморочили голову. Очень надеюсь, что когда-нибудь он очнется, придет в себя и тогда мы поговорим уже по-человечески", — добавил собеседник агентства.