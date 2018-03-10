В ЛНР заявили, что зафиксировали минометы ВСУ у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 10 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала минометные позиции украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Новоалександровка выявлены позиции двух минометных батарей калибра 120 и 82 миллиметра", — сказал Марочко.

Он заявил, что военное руководство Украины продолжает нарушать минские соглашения в части размещения запрещённого вооружения (тяжелое вооружение калибром свыше 100 мм, а также танки и минометы) и военной техники вблизи линии соприкосновения.

По его словам, также в районе населенного пункта Крымское "обнаружены оборудованные позиции, на которых размещены миномётная батарея и капонир с БМП-1".