В Донбассе с момента объявления перемирия погибли трое украинских военных

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости. Трое украинских военных погибли из-за обстрелов в Донбассе с момента объявления очередного перемирия, сообщил в субботу на брифинге официальный представитель министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу 5 марта. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в его нарушении.

"Вчера в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск погиб один украинский военнослужащий… С полуночи 5 марта, когда вступила в силу договоренность Трехсторонней контактной группы о режиме прекращения огня, это уже третья потеря для Украины", — сказала Гуцуляк на брифинге.

Ранее пресс-центр штаба военной операции сообщил, что из-за обстрелов в Донбассе в пятницу погиб один военный, еще один получил ранение.

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