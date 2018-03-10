В Киеве объяснили, что означает "аспирантура" Украины в НАТО

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Предоставление Украине статуса "страны-аспиранта" при НАТО не означает получение какого-либо конкретного места в альянсе, заявила в эфире телеканала "112 Украина" вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, получение подобного статуса говорит о том, что в НАТО признают стремление Украины войти в состав организации.

"Это означает, что в Альянсе осознали, что Украина изменила свое внутреннее законодательство и определила для себя четкую цель членства в НАТО", — пояснила Климпуш-Цинцадзе.

Это решение важно, так как благодаря ему у Киева появляются новые возможности для развития и углубления взаимодействия с НАТО, подчеркнула она.

"Главный акцент должен быть на нашей домашней работе", — заключила украинский вице-премьер.

В декабре 2014 года в Раде приняли поправки к законам, которые ранее закрепляли за Украиной статус внеблокового государства. В июне 2016 года вступление в альянс официально признали целью внешней политики страны.

В соответствии с соглашениями между Киевом и Брюсселем, к 2020 году Украина обязана обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.