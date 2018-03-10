На Украине рассказали, когда примут решение пускать ли Собчак в Крым

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости. Украинские пограничники решат, пропускать или нет в Крым кандидата в президенты России Ксению Собчак, непосредственно при ее попытке пересечь границу, передает агентство УНН со ссылкой на помощника главы Государственной пограничной службы Олега Слободяна.

"Решение будет приниматься во время попытки пересечения ею границы", — цитирует слова Слободяна агентство УНН.

Ранее представитель политика Ксения Чудинова рассказала РИА Новости, что Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить с гуманитарной миссией Крым, который считает украинским. Это обращение глава МИД Украины Павел Климкин назвал "политической шизофренией". Госпогранслужба Украины проверяет данные, что Собчак могла посещать Крым ранее без согласия Киева. Если этот факт подтвердится, ей могут запретить въезд на Украину сроком на три года.

Собчак уже попала в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном, порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.