Индия планирует развивать сотрудничество с Китаем

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мар — РИА Новости. Индия продолжит поддерживать и наращивать сотрудничество с Китаем, несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, заявил официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.

В четверг министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин и Нью-Дели должны отказаться от логики взаимных подозрений и враждебности в двусторонних отношениях, заменив их стратегическим доверием. Развивая свою мысль относительно будущего партнерства Индии и Китая, главы ведомства отметил, что "китайский дракон и индийский слон должны не драться, а станцевать друг с другом".

"Мы стремимся развивать с Китаем наши двусторонние отношения, основываясь на сходствах и работая над устранением различий, при этом соблюдая уважение к интересам, озабоченностям и устремлениям друг друга", — сказал Кумар журналистам, подчеркнув, что сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов не помешали Нью-Дели и Пекину продвинуться на этом направлении.

Высокопоставленный индийский дипломат подчеркнул, что отношения Индии и Китая представляют исключительную важность с точки зрения как региональной, так и глобальной безопасности.

Нью-Дели и Пекин неоднократно высказывались в поддержку новой стратегии двусторонних отношений, основанной на укреплении доверия и взаимодействия на всех уровнях, поскольку, как полагают в обеих столицах, без этих двух факторов будущее индийско-китайское сотрудничество будет попросту невозможным.

Последний пример конфликта между двумя странами вспыхнул летом 2017 года, когда рабочие из Китая приступили к прокладке автомобильного шоссе через спорное плато Доклам — горный участок на схождении границ Китая, Индии и Бутана. Тогда власти Бутана выразили протест, который был проигнорирован китайской стороной. После этого в дело вмешалась Индия: ее военнослужащие перешли государственную границу и, после короткой стычки, вытеснили с плато военных КНР.

В конце августа после серии консультаций внешнеполитические ведомства Индии и КНР сообщили о достижении договоренности по разведению сил в Докламе.