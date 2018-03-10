ЛУГАНСК, 10 мар — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко обвинил украинских силовиков в подготовке провокаций с использованием военной формы оборонного ведомства республики.
По данным оборонного ведомства республики, возможными действиями украинских силовиков, переодетых в форму ЛНР, будет проведение акций против мирных жителей населенных пунктов "серой зоны", а также вооруженных акций против сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ "для последующего обвинения в бесчинствах военнослужащих народных республик".
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