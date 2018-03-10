Военнослужащие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

Военнослужащие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 10 мар — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко обвинил украинских силовиков в подготовке провокаций с использованием военной формы оборонного ведомства республики.

"По нашей информации, в разведывательные подразделения оперативно-тактической группировки "Луганск" завезена военная форма, используемая военнослужащими Народной милиции ЛНР. Указанные подразделения, переодевшись в эту форму, будут использоваться для проведения крупномасштабных провокаций в целях дестабилизации обстановки в зоне конфликта и создания благоприятных условий для перехода к активным наступательным действиям", — заявил Марочко на брифинге.

По данным оборонного ведомства республики, возможными действиями украинских силовиков, переодетых в форму ЛНР, будет проведение акций против мирных жителей населенных пунктов "серой зоны", а также вооруженных акций против сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ "для последующего обвинения в бесчинствах военнослужащих народных республик".

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