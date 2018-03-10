Вулкан Симмоэ в Японии выбросил столб дыма и пепла на высоту 4,5 километра

ТОКИО, 10 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Вулкан Симмоэ горной цепи Кирисима на границе японских префектур Кагосима и Миядзаки на юге Японии, на котором с начала марта зафиксированы взрывообразные извержения, в субботу выбросил столб дыма и пепла высотой 4,5 километра, сообщило главное метеорологическое управление.

Высота в 4,5 километра — максимальная с начала нынешней серии извержений. В октябре прошлого года метеорологи повысили степень опасности на вулкане до третьей. Третий уровень опасности из пяти возможных означает введение запрета на восхождение и приближение к горе. Следующие за ним четвертый и пятый уровни предусматривают, соответственно, "подготовку к эвакуации" и "срочную эвакуацию".

Метеорологи пока не стали повышать уровень опасности, но расширили радиус действия запрета на посещение до 4 километров от кратера. Днем были зафиксированы выбросы крупных камней на расстояние 1,8 километра от кратера, сообщила телекомпания NHK.

В районе жерла вулкана с воздуха наблюдается сход пирокластического потока на расстояние до 200 метров. Специалисты продолжают наблюдение за вулканом.